росіяни застосують ці ракети для ударів по Харкову та Сумам, а також на лінії фронту.

Поставка іранських ракет дозволить росії розгорнути ракети "Кинджал" для ураження цілей глибше в Україні.

Про це йдеться в матеріалі газети Financial Times.

Тегеран поставив рф порядка 200 балістичних ракет малої дальності "Fath-360". Вантаж прибув у російський порт на Каспії.

В українському уряді кажуть, що ракети класу "земля-земля" мають дальність польоту до 120 км і, ймовірно, будуть використовуватися росією для ударів по інфраструктурі, а також прикордонним містам, таким як Харків і Суми.

Іран заперечував факт передачі ракет, але зрештою член Комісії національної безпеки Ісламської ради Ахмед Бахшиш Ардестані підтвердив новину про надсилання ракет іранського виробництва в рф.

В Києві вважає, що постачання іранських ракет малої дальності дасть змогу рф розгорнути свої гіперзвукові ракети великої дальності "Кинджал" одне з найскладніших озброєнь в арсеналі Кремля — задля ураження цілей у глибині України.

"Кинджали" складніше перехопити, і тільки американські системи ППО Patriot здатні їх збивати. Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України і директор київського Центру оборонних стратегій, заявив, що іранські ракети становлять "величезну загрозу". "Їх відправлять знищувати українську енергетичну систему, найімовірніше, у містах і селищах. Це, швидше за все, означає більше смертей серед мирного населення по всій країні", - заявив екс міністр оборони України і директор київського Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк.

Іранський політик сказав, що ми продаємо зброю, отримуємо долари.

"Ми обходимо санкції за рахунок партнерства з росією, імпортуємо з росії сою, кукурудзу тощо. Європейці продають зброю Україні. НАТО увійшло в Україну, чому б нам не дати ракети і безпілотники рф, щоб підтримати нашого союзника?", — резюмував Ардестані.

Нещодавно ми писали, що Іран готується передати балістичні ракети рф.