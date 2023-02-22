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росія може мобілізувати ще мільйон осіб – розвідка Німеччини

22 лютого 2023, 13:11
росія може мобілізувати ще мільйон осіб – розвідка Німеччини
Фото: Reuters
Очільник німецької спецслужби вважає, що путін не готовий до переговорів.

кремль може мобілізувати на війну проти України ще до мільйона військовослужбовців. 

Про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль в інтерв'ю виданням медіагрупи Redaktions Netzwerk Deutschland, повідомляє DW.

На думку Каля, путін не готовий до переговорів і намагається досягти якнайбільше успіхів на полі бою, щоб надалі, можливо, диктувати мир на своїх умовах.

Каль нагадав, що восени 2022 року було мобілізовано приблизно 300 тисяч осіб, частина ще проходить навчання, частина вже направлена на поле бою.

"Мобілізаційний потенціал росії – резерв до мільйона людей, якщо в кремлі вважатимуть це за необхідне", – зазначив Каль.

Очільник німецької спецслужби вважає, що російський диктатор володимир путін не готовий до переговорів. Адже зараз путін прагне ухвалити рішення на полі бою і реалізувати якнайбільше переваг, щоб надалі, можливо, диктувати мир на своїх умовах.

Крім того, зазначається, що війна у багатьох аспектах виявилася зовсім не такою, як вважали у москві, Києві та на Заході. 

"Спочатку росія вважала, що зможе встановити контроль над сусідньою країною невеликою кількістю точних воєнних, скоріше символічних та демонстративних дій. Однак зробити це не вдалося, що дало українській стороні значну ситуаційну перевагу. Лише набагато пізніше російська армія змогла застосувати свою чисельну перевагу у справі", –наголосив він.

 

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