росія може поглинути білорусь, в НАТО повинні бути готовими — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували дані розслідування міжнародних журналістів, згідно з якими росія планувала до 2030 року взяти під повний контроль білорусь, та підтвердили ймовірність такого сценарію.

Як зазначається у зведенні Інституту вивчення війни, російський диктатор володимир путін, ймовірно, зможе досягти значних успіхів у Білорусі, а це ставить Захід перед рішенням про те, як поводитися з потенційним майбутнім ландшафтом безпеки на східному фланзі НАТО.

"Якщо Захід дозволить путіну зберегти його нинішні успіхи в Україні, зокрема в Криму та східній Херсонській області, тоді кремль зможе використовувати як окуповані білоруські, так і українські території для подальшої загрози Україні та східному флангу НАТО", — йдеться у повідомленні.

Аналітики ISW додали, що Захід міг би альтернативно встановити умови для майбутнього, в якому територіально вся Україна стане "надійним військовим партнером у захисті східного флангу НАТО від росії й окупованої росією білорусі".

Для цього, пишуть аналітики, в НАТО мають надати Україні можливість вигнати російські війська зі своєї території.