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"росія не прагне миру": посол США висловилася про нічну атаку БПЛА по Україні

02 серпня 2023, 16:25
Джерело: .ukrinform
Окупанти навмисне обстрілюють інфраструктуру.

Брінк зазначила, що рф не зважає на людей у всьому світі, які покладаються на продукти харчування з України. Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на чергові удари росії по Україні.

 Про це вона написала у Twitter.

Брінк заявила, що удари по українських містах вчергове дають зрозуміти, що рф не прагне миру.

"Будинки. Порти. Зерносховища. Історичні будівлі. Чоловіки. Жінки. Діти. Цілодобові посилені російські удари по Кривому Рогу, Харкову, Києву, Херсону в черговий раз дають зрозуміти, що росія не прагне миру", - зазначила посол.

Вона також наголосила, що росія не думає про безпеку цивільного населення та не зважає на людей у всьому світі.

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