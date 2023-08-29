росія обіцяє мобілізованим високі зарплати за війну в Україні – британська розвідка

Мешканців найбідніших регіонів росії заманюють на війну з Україною високими зарплатами, про те це не допоможе росії набрати достатню кількість рекрутів.

Про це міністерство оборони Великої Британії написало в X (Twitter).

"Після вторгнення в Україну служба в збройних силах рф стала дедалі прибутковішою. Зокрема, 4 лютого 2022 року президент Володимир путін зазначав, що російський лейтенант отримує 81,2 тисяч рублів на місяць, в жовтні 2022 року він заявляв, що навіть мобілізовані рядові отримуватимуть 195 тисяч рублів на місяць", - йдеться в дописі.

В британському МО вважають, мілком ймовірно, що зарплата та додаткові пільги стануть сильним стимулом для новобранців, особливо з бідних регіонів росії. Однак мМосква, як і раніше, навряд чи досягне поставленої мети щодо набору добровольців до війська.

Зараз багато молодших чинів, які воюють в Україні, отримують понад 200 тисяч рублів на місяць. Це майже втричі перевищує середню зарплату в росії, яка становить 72 851 рубль, йдеться в звіті МО.