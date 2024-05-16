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ПОЛІТИКА

Франція запровадила надзвичайний стан у Новій Каледонії

16 травня 2024, 11:02
Франція запровадила надзвичайний стан у Новій Каледонії
Фото: з вільного доступу
Надзвичайний стан у Новій Каледонії було запроваджено на фоні заколотів, які спалахнули останніми днями.

На островах Нової Каледонії (заморське володіння Франції з особливим статусом у південно-західній частині Тихого океану) почалися масові заворушення. Франція ввела там надзвичайний стан та готується до розгортання військового контингенту.

Про це повідомляє Reuters.

Заворушення почалися після того, як у Франції ухвалили законопроєкт про дозвіл французам, які прожили в Новій Каледонії 10 років, голосувати на місцевих виборах. Місцеві лідери вважають, що внаслідок цього можуть нівелюватися голоси корінного населення островів.

Канаки — корінне меланезійське населення Нової Каледонії. Вони є найбільшою громадою країни, хоча й становлять менше половини її населення — 40%. Загалом населення Нової Каледонії становить близько 300 тисяч людей, пише BBC, а з 1998 року туди переїхали понад 40 тисяч громадян Франції.

Внаслідок сутичок 15 травня загинуло троє цивільних місцевих жителів і правоохоронець, є поранені. Після цього Франція оголосила на території Нової Каледонії надзвичайний стан, який передбачає додаткові повноваження щодо заборони зібрань і пересування людей по острову. Крім того, Париж оголосив, що надішле на острів військовий контингент для охорони головного порту та аеропорту.

Водночас премʼєр Франції заявив про заборону TikTok, оскільки під час заворушень на материковій частині Франції влітку минулого року соцмережа допомогла бунтівникам організуватися і посилила хаос.

Франція анексувала Нову Каледонію в 1853 році та надала колонії статус заморської території в 1946 році. Економіка Нової Каледонії базується на видобутку нікелю. Істотний дохід приносить туризм, а також фінансові субсидії від Франції. Виборча реформа — один з ключових етапів у боротьбі за роль Франції на багатому корисними копалинами острові.

Франціянадзвичайний станНова Каледонія

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