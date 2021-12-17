Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росія опублікувала своє бачення "гарантій безпеки" від США та НАТО

Просять не включати Україну до Альянсу
Міністерство закордонних справ Росії опублікувало свій проєкт документів про гарантії безпеки з боку США та НАТО. Зокрема, просять не розширювати НАТО на схід та не включати до Альянсу колишні республіки СРСР.
Росія опублікувала своє бачення "гарантій безпеки" від США та НАТО Фото: з відкритих джерел

Про це йдеться у повідомленні МЗС Росії у Facebook, пише Громадське.

Так, у договорі зі США Росія пропонує не використовувати територію інших держав для підготовки чи здійснення збройного нападу проти іншої сторони або інших дій, "що стосуються корінних інтересів безпеки" країни.

Окрім того, у РФ хочуть, аби США зобов'язалися виключити подальше розширення НАТО у східному напрямку та не включати до Альянсу держави, які раніше входили до СРСР.

Також Росія вимагає від США не створювати військові бази на території колишніх республік СРСР, які не є членами НАТО, не використовувати їхню інфраструктуру для ведення будь-якої військової діяльності, а також не розвивати з ними двосторонню військову співпрацю.

Серед інших пунктів: вимога не розгортати ядерну зброю поза національною територією, стримування польотів важких бомбардувальників, оснащених для ядерних або неядерних озброєнь, та перебування бойових кораблів поза повітряним простором і територіальними водами країни.

У російському проєкті Угоди про забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО Росія так само просить не включати Україну в НАТО.

Також вимагається відмовитися від будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території всіх інших держав Європи тощо.

Путін і НАТО

1 грудня президент Росії Володимир Путін запропонував розпочати переговори із Заходом про гарантії нерозширення НАТО на схід. Після цього як в Альянсі, так і в уряді України вкотре наголосили, що Москва не може перешкодити Києву зблизитися з НАТО і не має права голосу в цьому питанні.

Окрім цього, президент США Джо Байден переконував, що не прийме жодних "червоних ліній" Путіна щодо вступу України в НАТО. У Білому домі кажуть, що цю позицію американський лідер підтвердив і під час переговорів з Путіним 7 грудня, де зокрема обговорювали стягнення сил РФ до кордонів України.

Нагадаємо, що провідні країни Європейського Союзу чинять опір планам швидкої розробки конкретних санкцій та інших покарань для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 12 2021 16:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.