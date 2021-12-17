Росія опублікувала своє бачення "гарантій безпеки" від США та НАТО

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало свій проєкт документів про гарантії безпеки з боку США та НАТО. Зокрема, просять не розширювати НАТО на схід та не включати до Альянсу колишні республіки СРСР.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Росії у Facebook, пише Громадське.

Так, у договорі зі США Росія пропонує не використовувати територію інших держав для підготовки чи здійснення збройного нападу проти іншої сторони або інших дій, "що стосуються корінних інтересів безпеки" країни.

Окрім того, у РФ хочуть, аби США зобов'язалися виключити подальше розширення НАТО у східному напрямку та не включати до Альянсу держави, які раніше входили до СРСР.

Також Росія вимагає від США не створювати військові бази на території колишніх республік СРСР, які не є членами НАТО, не використовувати їхню інфраструктуру для ведення будь-якої військової діяльності, а також не розвивати з ними двосторонню військову співпрацю.

Серед інших пунктів: вимога не розгортати ядерну зброю поза національною територією, стримування польотів важких бомбардувальників, оснащених для ядерних або неядерних озброєнь, та перебування бойових кораблів поза повітряним простором і територіальними водами країни.

У російському проєкті Угоди про забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО Росія так само просить не включати Україну в НАТО.

Також вимагається відмовитися від будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території всіх інших держав Європи тощо.

Путін і НАТО

1 грудня президент Росії Володимир Путін запропонував розпочати переговори із Заходом про гарантії нерозширення НАТО на схід. Після цього як в Альянсі, так і в уряді України вкотре наголосили, що Москва не може перешкодити Києву зблизитися з НАТО і не має права голосу в цьому питанні.

Окрім цього, президент США Джо Байден переконував, що не прийме жодних "червоних ліній" Путіна щодо вступу України в НАТО. У Білому домі кажуть, що цю позицію американський лідер підтвердив і під час переговорів з Путіним 7 грудня, де зокрема обговорювали стягнення сил РФ до кордонів України.

Нагадаємо, що провідні країни Європейського Союзу чинять опір планам швидкої розробки конкретних санкцій та інших покарань для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.