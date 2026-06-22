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росія перекидає ППО з фронту та регіонів до столиці

22 червня 2026, 20:56
росія перекидає ППО з фронту та регіонів до столиці
Wikipedia
Навколо московського НПЗ зафіксовано концентрацію систем ППО після українських атак.

Після ударів по московському нафтопереробному заводу Росія суттєво посилила його протиповітряну оборону, розмістивши щонайменше чотири зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир" поблизу об’єкта. 

Про це пише військовий портал Defense Express.

За даними аналітиків, техніку розміщували у радіусі близько 300 метрів одна від одної, зокрема на естакадах МКАД та інших підвищених точках менш ніж за кілометр від території заводу.

Також зазначається, що частину систем, імовірно, перекинули з інших напрямків, що може свідчити про перерозподіл засобів ППО на користь захисту критичної інфраструктури в районі москви.

Аналітики не виключають, що в районі НПЗ може бути розгорнуто ще більше систем ППО, однак частина з них не потрапила до відкритих джерел спостереження.

На їхню думку, концентрація засобів ППО навколо об’єкта могла призвести до послаблення захисту інших стратегічних напрямків.

Раніше повідомлялося про ураження низки об’єктів на території московського НПЗ, зокрема установок переробки нафти та резервуарів. Українська сторона заявляє про подальший розвиток ударних можливостей, зокрема дальніх безпілотних систем.

Нагадаємо, що 18 червня ми писали, що дві атаки на московський НПЗ вивели з ладу обидві установки, що забезпечують 100% первинної переробки нафти.

 

РосіявійнаППО

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