росія планує захопити аеропорт у Кишиневі, щоб відкрити новий фронт – прем’єр Молдови

Є кілька сценаріїв дестабілізації ситуації у Молдові. Один з них – захоплення аеропорту для перекидання військ рф.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що росія планує захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.

Він зазначив, що є кілька сценаріїв дестабілізації ситуації у Молдові, зокрема той, про який говорив президент України Володимир Зеленський. Саме він попереджав, що росіяни давно планували силою змінити керівництво Молдови. Проте Молдова та рф не мають спільного кордону, а перекидати своїх військових вони б могли лише до аеропорту у Кишиневі.

За словами Речана, молдовські органи готові протистояти усім викликам.

"Молдова виступає за мирне врегулювання Придністровського конфлікту, і нам потрібно узгодити наші цілі щодо миру і безпеки", – заявив прем'єр Молдови.