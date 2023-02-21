росія планує захопити аеропорт у Кишиневі, щоб відкрити новий фронт – прем’єр Молдови
21 лютого 2023, 19:14
Джерело: tribuna.md
Є кілька сценаріїв дестабілізації ситуації у Молдові. Один з них – захоплення аеропорту для перекидання військ рф.
Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що росія планує захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.
Про це повідомляє Moldova1.
Він зазначив, що є кілька сценаріїв дестабілізації ситуації у Молдові, зокрема той, про який говорив президент України Володимир Зеленський. Саме він попереджав, що росіяни давно планували силою змінити керівництво Молдови. Проте Молдова та рф не мають спільного кордону, а перекидати своїх військових вони б могли лише до аеропорту у Кишиневі.
За словами Речана, молдовські органи готові протистояти усім викликам.
"Молдова виступає за мирне врегулювання Придністровського конфлікту, і нам потрібно узгодити наші цілі щодо миру і безпеки", – заявив прем'єр Молдови.