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росія стягнула 11 тисяч військових під Костянтинівку і готує нові штурми – ISW

19 червня 2026, 11:32
росія стягнула 11 тисяч військових під Костянтинівку і готує нові штурми – ISW
Фото: з вільного доступу
За оцінкою аналітиків, російські війська нещодавно незначно просунулися біля Слов'янська.
росія зосередила близько 11 тисяч військових у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка та продовжує спроби просування на цьому напрямку.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
 
За оцінкою аналітиків, російські війська нещодавно незначно просунулися біля Слов'янська. Геолокаційні кадри від 17 червня показують, як українські військові атакували два російські транспортні засоби на автомагістралі Сіверськ-Лиман. Атака відбулася під час спільного мотомеханізованого наступу окупантів 16 червня. Російський мілблогер заявив про просування військ рф на південь від Лимана. Водночас інше джерело, пов'язане із Західним угрупованням військ росії, повідомило про контратаку українських сил поблизу Дробишева – це на північ від Лимана.
 
Міноборони росії продовжує поширювати неправдиві заяви про нібито успіхи на Слов'янському напрямку. Раніше відомство щодня видавало схожі звіти щодо Костянтинівки. Для підтвердження своїх слів окупанти використовують відео з поля бою, згенеровані штучним інтелектом.
 
У тактичному районі Костянтинівка – Дружківка тривають спроби інфільтрації. Під час однієї з них загарбники встановили прапори у центральній частині Костянтинівки. Речник однієї з українських бригад 17 червня повідомив, що росіяни концентрують сили поблизу міста для наступу численними малими штурмовими групами. Командир 19-го армійського корпусу 18 червня уточнив:
 
"російські групи, які складаються навіть з одного військового, проникли в різні райони Костянтинівки", – сказав командир, додавши, що окупанти не контролюють жодної частини міста і намагаються обійти його з флангів.
 
Офіцер 19-го армійського корпусу 17 червня розповів деталі. Безпосередньо в Костянтинівці перебуває приблизно 123-125 російських військових. Основні атаки ведуться із західного, східного та північно-східного напрямків. За словами офіцера, більшість російських сил усе ще перебуває на підступах до міста, де українські військові завдають їм втрат під час висування. Загальна ж чисельність угруповання в тактичному районі Костянтинівка - Дружківка, включно з передовими та тиловими підрозділами, оцінюється приблизно у 11 тисяч військових.

 

війна в Україніросія окупанти

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