росія стягнула 11 тисяч військових під Костянтинівку і готує нові штурми – ISW

За оцінкою аналітиків, російські війська нещодавно незначно просунулися біля Слов'янська.

росія зосередила близько 11 тисяч військових у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка та продовжує спроби просування на цьому напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, російські війська нещодавно незначно просунулися біля Слов'янська. Геолокаційні кадри від 17 червня показують, як українські військові атакували два російські транспортні засоби на автомагістралі Сіверськ-Лиман. Атака відбулася під час спільного мотомеханізованого наступу окупантів 16 червня. Російський мілблогер заявив про просування військ рф на південь від Лимана. Водночас інше джерело, пов'язане із Західним угрупованням військ росії, повідомило про контратаку українських сил поблизу Дробишева – це на північ від Лимана.