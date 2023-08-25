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росія та білорусь мають відповісти за злочини щодо українських дітей – США в Радбезі ООН

25 серпня 2023, 09:05
росія та білорусь мають відповісти за злочини щодо українських дітей – США в Радбезі ООН
Фото:evening-kazan.ru
росія під виглядом "оздоровлення" вивезла до білорусі понад 3 тисячі українських дітей.

росія скоює злочини щодо українських дітей на всіх рівнях, тому Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента володимира путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ми зобов'язані притягнути до відповідальності всіх винних.

Про це заявила постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Американська дипломатка зазначила, що українці мужньо чинять опір, захищаючи суверенітет своєї країни, свою свободу, демократію, культуру, і звитяжно борються, щоб захистити й повернути українських дітей, які були силоміць переселені або депортовані з окупованих територій у росію та білорусь.

"російські офіційні особи казатимуть, що переміщення дітей є частиною гуманітарної евакуації. Але це грубе викривлення реальності в марній спробі виправдати те, що не підлягає виправданню", - заявила Томас-Грінфілд.

Представниця США в Радбезі ООН додала, що до переміщення українських дітей у табори на території білорусі причетний і білоруський режим.

Вона також зазначила, що Сполучені Штати не стоятимуть осторонь, коли росія скоює злочини проти людяності, затримує політичних активістів, журналістів і лідерів опозиції, а також американських громадян.

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