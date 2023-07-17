росія вдарила по глобальній продовольчій безпеці – AP

москва скаржиться, що Чорноморська зернова ініціатива нібито не посприяла її власному експорту, але експерти вказують на рекордні поставки російського продовольства.

У понеділок росія зупинила безпрецедентну угоду воєнного часу, яка дозволяла постачати зерно з України до країн Африки, Близького Сходу й Азії, де голод залишається великою загрозою, а високі ціни на продовольство штовхають все більше людей до межі бідності.

Речник кремля Дмітрій Пєсков оголосив, що росія призупинить дію Чорноморської зернової ініціативи доти, доки не будуть виконані її вимоги щодо поставок російської сільськогосподарської продукції. І це при тому, що росія постачає рекордні обсяги пшениці на світові ринки, а її мінеральні добрива продаються безперешкодно.

Про це пише Associated Press.

"Коли буде виконана та частина Чорноморської угоди, яка стосується росії, рф негайно повернеться до її виконання", – заявив Пєсков.

"Це кінець унікальної угоди, яку ООН і Туреччина уклали минулого літа, щоб дозволити продовольству залишати Чорноморський регіон після того, як росія вторглася в сусідню країну майже півтора роки тому. Угода гарантувала, що кораблі не будуть атаковані при вході та виході з українських портів", – пише видання, нагадуючи також, що окрема угода полегшила експорт російських продуктів харчування і добрив в умовах західних санкцій.

Україна і росія – основні світові постачальники пшениці, ячменю, соняшникової олії й інших доступних продуктів харчування, від яких залежать країни, що розвиваються. Аналітики очікують лише тимчасовий стрибок цін на продовольчі товари, оскільки, наприклад, росія і Бразилія, збільшили експорт пшениці і кукурудзи. Але попри це продовольча незахищеність зростає.

російська війна проти України призвела до зростання цін на продовольчі товари до рекордних максимумів минулого року і сприяла глобальній продовольчій кризі, яка також пов'язана з іншими конфліктами, тривалими наслідками пандемії COVID-19, посухами та подібними негативними кліматичними факторами.

"Чорноморська угода абсолютно критично важлива для продовольчої безпеки низки країн", – сказав професор міжнародної торгівлі та економічного розвитку в Університеті Санкт-Галлена в Швейцарії Саймон Евенетт, пояснивши, що її втрата ускладнить проблеми для тих, хто стикається з високим рівнем заборгованості та наслідками зміни клімату.

Крім того, він зазначив, що зростання процентних ставок, а також ослаблення валют "ускладнюють для багатьох країн, що розвиваються, фінансування закупівель у доларах на світових ринках".

Цього місяця Продовольча і сільськогосподарська організація ООН заявила, що 45 країн потребують продовольчої допомоги ззовні, а високі місцеві ціни на продукти харчування "стали причиною тривожного рівня голоду" в цих країнах.

Україна звинуватила росію в тому, що вона перешкоджає новим кораблям приєднатися до роботи з кінця червня. 29 кораблів очікують у водах біля берегів Туреччини, щоб приєднатися до ініціативи. Спільні інспекції, покликані гарантувати, що судна перевозять лише зерно, а не зброю, яка може допомогти будь-якій стороні, також значно сповільнилися. Середньоденна кількість перевірок неухильно знижувалася з пікового показника з 11 у жовтні до приблизно 2,3 у червні. Українські та американські чиновники звинувачують росію в уповільненні темпів зростання.

Тим часом російські поставки пшениці досягли історичного максимуму після великого врожаю. За оцінками Міністерства сільського господарства США, у 2022-2023 торговому році вона експортувала 45,5 мільйонів тонн, а в 2023-2024 роках очікується ще один рекорд – 47,5 мільйонів тонн. За словами Кейтлін Велш, директорки Програми глобальної продовольчої та водної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень, це більше пшениці, ніж будь-яка країна коли-небудь експортувала за один рік.