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росія вербує сербів до армії і залучила до цього сина колишнього президента Югославії Мілошевича – BBC

06 жовтня 2023, 15:19
росія вербує сербів до армії і залучила до цього сина колишнього президента Югославії Мілошевича – BBC
Джерело: lb.ua
Оформити встигли близько ста людей.

У російську армію вербують сербських найманців, яких зараховують до 106 дивізії повітрянодесантних військ.

Про це повідомляє російська служба BBC.

Вербуванням займаються, зокрема, сербський командир Давор Савічич, який воює на сході України з 2014 року, лідер "Нічних вовків" Олександр "Хірург" Залдостанов, який має звʼязки з ультраправими сербськими колами, і син колишнього президента Югославії Марко Мілошевич, який живе в росії.

Служба повідомляє, що сербів, які прилітають до росії, розміщують у тимчасовому гуртожитку поряд з лижним стадіоном у Красногорську (Підмосковʼя), всіма їхніми документами повинен займатися спеціальний нотаріус, а контракти вони оформлюють у місті Корольові. Підмосковʼя обрали тому, що регіон не справлявся з поставленими перед ним показниками мобілізації.

Раніше сербський командир Давор Савічич заявляв про плани створити до осені 2023 року повноцінну сербську бригаду у складі 106 дивізії повітрянодесантних військ, завербувавши до неї до тисячі громадян Сербії. Однак поки що, за інформацією журналістів, оформити встигли близько ста людей, після чого процес був заморожений.

 

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