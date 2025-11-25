Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія відмовиться від "мирного плану" США у разі суттєвих змін – Лавров

25 листопада 2025, 16:35
росія відмовиться від
Фото: gettyimages.com
росія ще офіційно не отримувала скориговану версію плану, хоча має її "з неофіційних каналів".

Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров заявив, що рф не підтримає оновлений "мирний план" США, якщо він значно зменшить роль вимог москви.

Про це повідомляє російське ЗМІ.

За його словами, росія ще офіційно не отримувала скориговану версію плану, хоча має її "з неофіційних каналів".
 
"Ми очікуємо від них тієї версії, яку вони вважатимуть проміжою з точки зору завершення фази узгодження цього тексту з європейцями. з українцями. Тоді ми будемо дивитись. Тому що якщо там знівелювали дух і букву Анкориджу у тих ключових розуміннях, які там зафіксовані, то, звісно, ми будемо у принципово іншій ситуації", – сказав Лавров. 
 
"Ми хочемо діяти так, як це прийнято у співробітників зовнішньополітичних відомств: домовлятися конфіденційно, перш ніж оголошувати про те, про що ми домовилися", – зазначив глава МЗС рф.
Сергій Лавроввійна в Україніросія окупанти

