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росія втратила останній надійний маршрут до Криму – ISW

10 липня 2026, 10:57
росія втратила останній надійний маршрут до Криму – ISW
Фото: з вільного доступу
Україна перейшла до нового етапу ізоляції тимчасово окупованого півострова.

Україна перейшла до нового етапу кампанії з ізоляції тимчасово окупованого Криму. Тепер головною ціллю Сил оборони стали російські судна, які забезпечують постачання пального на півострів морем.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що після серії українських ударів по наземних маршрутах постачання росія була змушена переорієнтувати логістику на морські перевезення. Однак і цей шлях більше не є безпечним.
 
Підтвердженням нового етапу кампанії стала атака в ніч із 8 на 9 липня. За даними командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, українські дрони уразили 14 російських суден в Азовському морі. Серед пошкоджених цілей були 12 бензовозів, буксир "Альфео" та одне суховантажне судно.
 
Крім того, за останні чотири доби українські безпілотники вразили загалом 35 російських бензовозів, суховантажів і спеціальних суден, які використовувалися для забезпечення окупаційних військ. В ISW наголошують, що така тактика свідчить про швидку адаптацію України до змін у російській логістиці. На думку аналітиків, подальші удари по морських паливних танкерах і транспортних суднах ще більше ускладнять забезпечення окупованого Криму пальним.
 
Додатковою проблемою для росії, як зазначають експерти, стало рішення Генерального штабу рф у 2024 році розформувати Кримську оборонну групу через нестачу військово-морських сил для захисту півострова. Саме це, за оцінкою ISW, значно послабило можливості Кремля ефективно протидіяти українським ударам.

 

Кримвійна в Україніросія окупанти

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