росія втратила останній надійний маршрут до Криму – ISW

Україна перейшла до нового етапу ізоляції тимчасово окупованого півострова.

Україна перейшла до нового етапу кампанії з ізоляції тимчасово окупованого Криму. Тепер головною ціллю Сил оборони стали російські судна, які забезпечують постачання пального на півострів морем.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що після серії українських ударів по наземних маршрутах постачання росія була змушена переорієнтувати логістику на морські перевезення. Однак і цей шлях більше не є безпечним.

Підтвердженням нового етапу кампанії стала атака в ніч із 8 на 9 липня. За даними командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, українські дрони уразили 14 російських суден в Азовському морі. Серед пошкоджених цілей були 12 бензовозів, буксир "Альфео" та одне суховантажне судно.

Крім того, за останні чотири доби українські безпілотники вразили загалом 35 російських бензовозів, суховантажів і спеціальних суден, які використовувалися для забезпечення окупаційних військ. В ISW наголошують, що така тактика свідчить про швидку адаптацію України до змін у російській логістиці. На думку аналітиків, подальші удари по морських паливних танкерах і транспортних суднах ще більше ускладнять забезпечення окупованого Криму пальним.