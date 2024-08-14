росія виводить частину військ з України у відповідь на вторгнення в Курськ – WSJ

Україна відправила підкріплення у вівторок, щоб зміцнити свою базу в прикордонному регіоні рф.

кремль виводить частину своєї армії з України у відповідь на наступ українських військ на російську територію.

Про це заявили американські чиновники, пише журнал The Wall Street Journal з посиланням на джерела у США.

Журналісти пишуть, що це є першою ознакою того, що операція Києва у Курську змушує москву перегрупувати свої сили.

Офіційні особи кажуть, що Вашингтон усе ще намагається визначити значення цього кроку росії, і не сказали, скільки військ, за оцінками США, перекидає рф.

Проте ця оцінка підкріплює заяви українських офіційних осіб, які стверджують, що несподівана операція в Курській області минулого тижня відвернула російські війська від України.

Вчора, 14 серпня, ми писали, що росія перекинула частину своїх підрозділів із Запорізької та Херсонської областей під Курськ.

Водночас росіяни активно атакували та ініціювали бої по всьому фронту.