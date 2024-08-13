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ПОЛІТИКА

путін виводить війська з України для захисту росії – Politico

13 серпня 2024, 21:54
путін виводить війська з України для захисту росії – Politico
Фото: з вільного доступу
росія перекинула частину своїх підрозділів із Запорізької та Херсонської областей під Курськ. Водночас ЗС рф активно атакували та ініціювали бої по всьому фронту.

Раптовий напад України на територію росії і захоплення десятків населених пунктів у Курській і Бєлгородській областях викликав обурення президента путіна. Після чого москва вивела частину військ з окупованого півдня України і повернула їх на свою територію, щоб спробувати відбити посилення вторгнення ЗСУ.

Про це пише Politico.

"росія передислокувала частину своїх підрозділів із Запорізької та Херсонської областей на півдні України", — повідомив виданню речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Видання не змогло підтвердити, скільки насправді російських військ було передислоковано назад через кордон, однак Лиховій сказав, що це "відносно невелика" кількість підрозділів.

Коли Україна захопила територію, російські командири спочатку применшували значення атаки, наполягаючи на тому, що військові контролюють ситуацію. Але більш ніж через тиждень Україна контролює щонайменше 1000 квадратних кілометрів російської території.

Перетин російського кордону Силами оборони, як зазначає видання, підняв моральний дух в Україні, яка вже два з половиною роки дає відсіч повномасштабному вторгненню рф, а також дав поштовх західним союзникам, охочим, щоб Київ схилив шальки терезів на свій бік.

Однак, відводячи частину підрозділів під Курськ, російські війська активно атакували й ініціювали бої на всьому фронті, зокрема на півдні, звідки були виведені війська.

"росіяни скупчили велику кількість особового складу, зокрема в Запорізькій області, а кількість підрозділів, які вони передислоковують, порівняно невелика", — заявив Лиховій. І ЗС рф справді почали кілька атак на Херсон тієї ночі, коли відвели частину сил. "Ми ще маємо зрозуміти, чи є це димовою завісою", — додав Лиховій.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському,що станом на 13 серпня Україна контролює 74 населених пункти у Курській області.

Раніше повідомлялось, що нестача солдатів для війни проти України, що посилюється, спонукає росію підвищити бонуси за набір, щоб уникнути повторення непопулярної мобілізації. Однак наразі мало ознак того, що це працює.

Владімір ПутінЗСУокупантивійська рфКурськ

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