росія вже виробляє більше зброї, ніж потрібно для ведення війни проти України – міністр оборони Німеччини

москва поповнює власні склади.

Військово-промисловий комплекс росія вже виробляє зброю і боєприпаси в плюс — їхня кількість перевищує потреби рф для ведення війни в Україні.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у програмі ARD, передає DW.

"Значна частина або частина того, що виробляється, уже не йде на фронт, а потрапляє на склади [...]. Ви можете бути наївними та сказати, що він [путін] робить це лише з обережності. Як скептик у цьому випадку я б сказав, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути", — сказав міністр, натякнувши на підготовку рф до великої війни проти НАТО.

Глава Міноборони заявив, що зі збільшенням витрат на озброєння та становлення російської економіки на "військові рейки" значна частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади.

При цьому Пісторіус застеріг від подальших військових амбіцій російського диктатора путіна. На його думку, путін може мати плани подальших ескалацій.

Раніше повідомлялось, росія можливо готується до широкомасштабного наступу в Україні наприкінці весни чи влітку. При чому це може відбутися на чотирьох напрямках – донецькому, херсонському, луганському та запорізькому.