росія заявила, що "поки офіційно не отримувала" оновленого мирного плану

24 листопада 2025, 13:50
росія заявила, що
Фото: Reuters
У кремлі наголосили, що не хочуть вести обговорення плану США щодо України через ЗМІ.
У кремлі заявили, що москва не отримувала жодної інформації про переговори за участю Сполучених Штатів, України та європейських країн у Женеві.
 
Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.
 
"Ми читали заяви за підсумками дискусії, що відбулася в Женеві. У той текст мирного плану, який раніше бачили ми, було внесено якісь коригування. Але офіційно жодної інформації кремль поки що не отримував", - зазначив Пєсков.
 
Він також додав, що в москві нібито не знають, який текст плану було вироблено під час цих контактів, і наголосив, що кремль не хоче вести обговорення плану США щодо України через ЗМІ.
 
"Зачекаємо. Там, мабуть, діалог триває, якісь контакти продовжуватимуться. Поки ми нічого офіційно не отримували", - додав він.
Кремльвійна в Українімирний планросія окупанти

