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ПОЛІТИКА

росія значно збільшила виробництво військової техніки – ISW

11 вересня 2024, 11:17
росія значно збільшила виробництво військової техніки – ISW
InformNapalm
Також рф підсилюється зброєю з інших країн.

Після вторгнення в Україну у 2022 році росія значно розширила свою оборонно-промислову базу, що дозволяє їй підтримувати військовий потенціал, попри виснаження запасів техніки та зброї.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з дослідженням Кільського інституту світової економіки (Німеччина), яке наводять аналітики, між останнім кварталом 2022 року та другим кварталом 2024 року росія збільшила виробництво військової техніки:

  • танки – на 215%, зі 123 до 387 одиниць за квартал,
  • бронемашини – на 141%, з 585 до 1409 одиниць за квартал.
  • артилерійські гармати – на 149%, з 45 до 112 одиниць за квартал,
  • системи протиповітряної оборони ближнього радіусу дії – на 200%, з 9 до 38 одиниць за квартал,
  • системи ППО середнього і дальнього радіусу дії – на 100%, з 6 до 12 одиниць за квартал,
  • блукаючі боєприпаси "Ланцет" – на 475%, з 93 до 535 одиниць за квартал.

Втім, Кільський інститут звернув увагу, що 80% виробництва російських танків і бронемашин досі базується на модернізації старих корпусів зі складів, а не на виробництві нової техніки. Однак, навіть після вичерпання наявних запасів озброєнь, росія зможе підтримувати високі темпи виробництва бронетехніки.

Згідно з дослідженням, до 2026 року очікується уповільнення темпів виробництва через виснаження старих радянських запасів. Проте російська оборонна промисловість готується до цього, відкриваючи нові виробничі лінії. За прогнозами, навіть після 2026-го росія вироблятиме близько 350 сучасних танків на рік, без необхідності значного розширення виробничих потужностей. Окрім того, країна активно працює над збільшенням внутрішнього виробництва артилерії та систем ППО, зменшуючи залежність від старих запасів.

Також в інституті наголошують, що росія отримала значні запаси артилерійських боєприпасів від Північної Кореї, що забезпечило їй "суттєвий надлишок". Водночас російські заводи випускають близько 10 тисяч снарядів на день, що дозволяє агресору підтримувати свій військовий потенціал.

Нагадаємо, росія розпочала розробку нової ракети для протитанкового комплексу "Корнет". російська розробка нагадує український протитанковий ракетний комплекс "Корсар".

війнатехнікаозброєнняросія загроза

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