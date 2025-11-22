Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росіяни атакували пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією

22 листопада 2025, 09:15
росіяни атакували пункт пропуску
Фото: Державна митна служба України / Facebook
Він призупинив роботу.
Під час російської атаки в ніч проти 22 листопада під ударом опинився пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.
 
Про це повідомила Державна митна служба України.
 
російські ударні безпілотники уночі пошкодили інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка". Через це Міжнародний пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупиняє роботу.
 
У митній службі додали, що зараз триває ліквідації наслідків. Для перетину кордону просять скористатися іншими найближчими пунктами пропуску.
 
Очільник Одеської ОВА розповів, що у ніч проти 22 листопада росіяни завдали чергового масованого удару по півдню Одещини.
 
Унаслідок цього пошкодження зазнали об’єкти цивільного призначення: фасади, дахи та скління адміністративних будівель. Крім того, пошкоджено 11 вантажних автомобілей.
 
Попередньо, двоє людей постраждало. Їм надається необхідна медична допомога.

 

війна в Україніросія окупанти

