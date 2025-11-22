росіяни атакували пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією

Він призупинив роботу.

Під час російської атаки в ніч проти 22 листопада під ударом опинився пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.

Про це повідомила Державна митна служба України.

російські ударні безпілотники уночі пошкодили інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка". Через це Міжнародний пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупиняє роботу.

У митній службі додали, що зараз триває ліквідації наслідків. Для перетину кордону просять скористатися іншими найближчими пунктами пропуску.