росіяни атакували пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією
22 листопада 2025, 09:15
Фото: Державна митна служба України / Facebook
Він призупинив роботу.
Під час російської атаки в ніч проти 22 листопада під ударом опинився пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.
Про це повідомила Державна митна служба України.
російські ударні безпілотники уночі пошкодили інфраструктуру поромного комплексу "Орлівка". Через це Міжнародний пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупиняє роботу.
У митній службі додали, що зараз триває ліквідації наслідків. Для перетину кордону просять скористатися іншими найближчими пунктами пропуску.
Очільник Одеської ОВА розповів, що у ніч проти 22 листопада росіяни завдали чергового масованого удару по півдню Одещини.
Унаслідок цього пошкодження зазнали об’єкти цивільного призначення: фасади, дахи та скління адміністративних будівель. Крім того, пошкоджено 11 вантажних автомобілей.
Попередньо, двоє людей постраждало. Їм надається необхідна медична допомога.