росіяни пошкодили цивільні судна із зерном, пришвартовані на Одещині
20 березня 2026, 08:07
Фото: Одеська ОВА
Під час атаки уночі проти 20 березня війська рф пошкодили два цивільні комерційні судна в портах Одеської області.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Судна під прапорами Палау та Барбадос, які були пришвартовані біля причалів та завантажені зерном.
Також зазнали пошкоджень адміністративні будівлі, постраждало двоє людей. А на території порту пошкоджено зерновий бункер та обладнання. Там сталися займання, але їх оперативно загасили.
На місцях подій тривають роботи з усунення наслідків.