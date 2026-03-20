росіяни пошкодили цивільні судна із зерном, пришвартовані на Одещині

Тривають роботи з усунення наслідків.

Під час атаки уночі проти 20 березня війська рф пошкодили два цивільні комерційні судна в портах Одеської області.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Судна під прапорами Палау та Барбадос, які були пришвартовані біля причалів та завантажені зерном.