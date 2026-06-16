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росіяни використовують ШІ для підробки відео про успіхи в Костянтинівці – ISW

16 червня 2026, 15:07
росіяни використовують ШІ для підробки відео про успіхи в Костянтинівці – ISW
Фото: з вільного доступу
Міністерство оборони росії хибно представляє потенційне майбутнє захоплення Костянтинівки.
Військові російської армії за допомогою штучного інтелекту генерують відео про свою присутність у Костянтинівці Донецької області, щоб сфальсифікувати просування в цьому районі.
 
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
 
Там кажуть, що росіяни 15 червня публікували відео, де військові армії рф тримають російські прапори на західній околиці Костянтинівки та у Довгій Балці, про захоплення якої Міністерство оборони рф оголосило в той же день.
 
Інститут вивчення війни має підстави вважати, що відео з підняттям російських прапорів можуть бути створені штучним інтелектом, щоб сфальсифікувати обсяги просувань на полі бою. Командувач 19 корпусу ЗСУ і бригадний генерал Олександр Бакулін заявив, що російські командири вже повідомили командування про захоплення Костянтинівки й тепер атакують, щоб "зробити це реальністю".
 
Бакулін каже, що в Костянтинівку інфільтрувалися від 93 до 153 російських військових, тому оцінки про 250-300 солдатів "дещо перебільшені".
 
"Тактична ситуація України в Костянтинівці погіршується, але Міністерство оборони росії хибно представляє потенційне майбутнє захоплення Костянтинівки як передвісник негайного захоплення всього фортечного поясу і решти Донецької області", – йдеться у звіті ISW.

 

війна в УкраїніШІросія окупанти

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