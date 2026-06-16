росіяни використовують ШІ для підробки відео про успіхи в Костянтинівці – ISW

Міністерство оборони росії хибно представляє потенційне майбутнє захоплення Костянтинівки.

Військові російської армії за допомогою штучного інтелекту генерують відео про свою присутність у Костянтинівці Донецької області, щоб сфальсифікувати просування в цьому районі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Там кажуть, що росіяни 15 червня публікували відео, де військові армії рф тримають російські прапори на західній околиці Костянтинівки та у Довгій Балці, про захоплення якої Міністерство оборони рф оголосило в той же день.

Інститут вивчення війни має підстави вважати, що відео з підняттям російських прапорів можуть бути створені штучним інтелектом, щоб сфальсифікувати обсяги просувань на полі бою. Командувач 19 корпусу ЗСУ і бригадний генерал Олександр Бакулін заявив, що російські командири вже повідомили командування про захоплення Костянтинівки й тепер атакують, щоб "зробити це реальністю".