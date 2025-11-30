Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росіяни запускають дрони над Європою аби перевірити реакцію – екскомандувач армії США

30 листопада 2025, 19:19
Фото: УНН
Він висловив сподівання, що Європа почне діяти ще до того, як станеться "реальна катастрофа десь біля аеропорту Мюнхена, Франкфурта, Копенгагена чи Брюсселя".

російські дрони над країнами Європи – це ще не початок Третьої світової війни, але росія це робитиме доти, поки не відчує реальних наслідків.

Про це в інтерв'ю Новини.Live розповів колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес.

"Те саме стосується тіньового флоту, підводної інфраструктури та всіх "сірих" операцій. Це робиться, по-перше, щоб відволікати європейські країни і лякати населення, щоб вони казали: "Не підтримуйте Україну, ми не хочемо війни з росією». Це – головна мета кремля", – сказав Годжес.
 
По-друге, за його словами, росіяни це роблять для того, "щоб перевіряти реакцію, вивчати оборону Європи – логістику, бази, час реагування".
 
"І це продовжуватиметься, доки європейські лідери не говоритимуть зі своїм населенням, як з дорослими:"росія робить ось це, це загроза, це війна проти нас", – зазначив він.
 
Тільки тоді, каже Годжес, кремль відчує реальні наслідки. Він висловив сподівання, що Європа почне діяти ще до того, як станеться "реальна катастрофа десь біля аеропорту Мюнхена, Франкфурта, Копенгагена чи Брюсселя".

 

