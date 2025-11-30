росіяни запускають дрони над Європою аби перевірити реакцію – екскомандувач армії США

Він висловив сподівання, що Європа почне діяти ще до того, як станеться "реальна катастрофа десь біля аеропорту Мюнхена, Франкфурта, Копенгагена чи Брюсселя".

російські дрони над країнами Європи – це ще не початок Третьої світової війни, але росія це робитиме доти, поки не відчує реальних наслідків.

Про це в інтерв'ю Новини.Live розповів колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес.

"Те саме стосується тіньового флоту, підводної інфраструктури та всіх "сірих" операцій. Це робиться, по-перше, щоб відволікати європейські країни і лякати населення, щоб вони казали: "Не підтримуйте Україну, ми не хочемо війни з росією». Це – головна мета кремля", – сказав Годжес.

По-друге, за його словами, росіяни це роблять для того, "щоб перевіряти реакцію, вивчати оборону Європи – логістику, бази, час реагування".