російська атака на Одесу: 20 поранених (оновлено)

У ніч на 30 квітня армія рф атакувала Одесу, внаслідок чого кількість постраждалих зросла до 18 осіб, серед них є неповнолітній.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram-каналі.

За словами Лисака, удари були завдані по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі в різних районах міста. Найбільше руйнувань зафіксовано у Приморському районі, де пошкоджено багатоповерхівки, виникли пожежі на верхніх поверхах.

Також постраждали приватні будинки, дитсадок, торговельний центр, готель та адміністративні будівлі. У кількох районах знищено або пошкоджено десятки автомобілів і автобусів.

У Хаджибейському районі зафіксовано влучання по об’єктах інфраструктури, складах і гаражному кооперативу.

До ліквідації наслідків залучено понад 280 рятувальників і комунальників та близько 70 одиниць техніки.

Пізніше голова Одеської ОВА додав, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Одесі зросла до 20. Серед них наші громадяни від 17 до 70 років.