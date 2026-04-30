російська атака на Одесу: 20 поранених (оновлено)

30 квітня 2026, 09:44
Фото: ДСНС України / Telegram
Серед постраждалих є дитина.

У ніч на 30 квітня армія рф атакувала Одесу, внаслідок чого кількість постраждалих зросла до 18 осіб, серед них є неповнолітній.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram-каналі.

За словами Лисака, удари були завдані по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі в різних районах міста. Найбільше руйнувань зафіксовано у Приморському районі, де пошкоджено багатоповерхівки, виникли пожежі на верхніх поверхах.

Також постраждали приватні будинки, дитсадок, торговельний центр, готель та адміністративні будівлі. У кількох районах знищено або пошкоджено десятки автомобілів і автобусів.

У Хаджибейському районі зафіксовано влучання по об’єктах інфраструктури, складах і гаражному кооперативу.

До ліквідації наслідків залучено понад 280 рятувальників і комунальників та близько 70 одиниць техніки.

Пізніше голова Одеської ОВА додав, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Одесі зросла до 20. Серед них наші громадяни від 17 до 70 років. 
 

роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 22:54
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Політика
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 23:41
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Політика
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Політика
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 07:16
