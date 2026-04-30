російська атака на Одесу: 20 поранених (оновлено)
У ніч на 30 квітня армія рф атакувала Одесу, внаслідок чого кількість постраждалих зросла до 18 осіб, серед них є неповнолітній.
Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram-каналі.
За словами Лисака, удари були завдані по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі в різних районах міста. Найбільше руйнувань зафіксовано у Приморському районі, де пошкоджено багатоповерхівки, виникли пожежі на верхніх поверхах.
Також постраждали приватні будинки, дитсадок, торговельний центр, готель та адміністративні будівлі. У кількох районах знищено або пошкоджено десятки автомобілів і автобусів.
У Хаджибейському районі зафіксовано влучання по об’єктах інфраструктури, складах і гаражному кооперативу.
До ліквідації наслідків залучено понад 280 рятувальників і комунальників та близько 70 одиниць техніки.