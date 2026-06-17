Російська мережа диверсантів залучила ще одного виконавця для атак у Великій Британії

Мережа організувала підпали майна родини британського прем'єр-міністра Кіра Стармера.

Керована з росії диверсійна мережа, яка організувала підпали майна родини британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, завербувала в Лондоні щонайменше ще одного виконавця. Цю особу досі офіційно не ідентифікували та не притягнули до відповідальності.

Про це йдеться у розслідуванні видання Financial Times.

Журналісти виявили невідомого раніше оперативника завдяки аналізу відеозаписів, які публікувала Direct Action – фейкова англомовна ультраправа організація, якою насправді керували з території росії. На одному з відеороликів за січень минулого року зафіксували чоловіка, який наносив ісламофобські графіті на стіни мусульманської початкової школи у східному Лондоні. Камера чітко зняла особливе татуювання у вигляді колючого дроту на його правому зап'ясті. Журналісти порівняли ці кадри зі знімками засудженого виконавця підпалів і виявили, що у того подібного татуювання немає.