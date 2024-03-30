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російська православна церква московського патріархату посилила кремлівську риторику щодо війни росії в Україні - ISW

30 березня 2024, 11:17
російська православна церква московського патріархату посилила кремлівську риторику щодо війни росії в Україні - ISW
Патріарх Кіріл. Фото: rusmir.in.ua
Військові аналітики проаналізували церковні заклики.

російська православна церква московського патріархату об'єднала кілька кремлівських ідеологічних наративів, намагаючись сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні і експансіоністського майбутнього росії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

російська православна церква московського патріархату (РПЦ МП) посилила кремлівську риторику щодо війни росії в Україні та назвала її екзистенціальною та цивілізаційною "священною війною", що є значним відхиленням для російської влади, яка досі старанно уникала офіційного формулювання вторгнення росії до України як будь-яку "війну".

РПЦ МП, схоже, об’єднує попередні паралельні кремлівські наративні зусилля у відносно цілісну ідеологію, зосереджену на національній ідентичності та демографічному відродженні, яка обіцяє росіянам період національного відродження в обмін на соціальні та громадянські обов’язки.  

РПЦ МП підкреслила, що "відновлення єдності російського народу" через війну в Україні є ключовою умовою виживання та успішного розвитку росії протягом XXI століття. 

Аналітики вважають, що цей заклик до відновлення є повномасштабним знищенням української нації та затягування її до росії. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що так званий “Всесвітній російський народний собор” під головуванням голови російської православної церкви  патріарха московського Кирила видав "наказ”, у якому війна в Україні називається "священною". Після її закінчення "вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу росії".

РПЦвійна в Україніросія окупантипропаганда рф

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