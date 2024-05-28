російські фірми використовують криптовалюту для торгівлі з Китаєм – Bloomberg

Деякі російські фірми використовують стейблкоїн Tether для транзакцій.

Компанії з рф стикаються з проблемами при розрахунках за транскордонними угодами, пише агенція Bloomberg.

Так, російські сировинні компанії намагаються проводити фінансові операції з китайськими колегами, використовуючи новий метод укладання угод - стейблкоїни.

А ще вони почали торгувати бартером.

За даними агенції, щойнайменше два найбільші виробники металів, обидва з яких не перебувають під санкціями, почали використовувати стейблкоін Tether. Його курс прив'язаний до долара 1:1, а інколи розрахунки відбуваються через Гонконг.

Той факт, що великі російські компанії тепер звертаються до блокчейну через два роки після початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року, доводить довгостроковий вплив міжнародних обмежень у відповідь на війну на економіку.

Компанії з рф, які займаються торгівлею сировинними товарами, від металів, таких як нікель і сталь, до деревини, з 2022 року стикаються з проблемами з отриманням платежів за свої товари та закупівлею обладнання та сировини.

За словами керівників, альтернативою часто є повільніші транзакції або ризик заморозити рахунок у закордонному банку. Деякі несанкціоновані фірми відкрили десятки рахунків у різних країнах, щоб їх заморозили один за одним, сказав один із джерел.

Китаї, який не приєднався до міжнародних санкцій та став основним експортним ринком для багатьох російських товарів, а також постачальником товарів та обладнання, фінансові операції цього року стали важчими. Це пов'язано з загрозою Мінфіну США щі вторинними санкціями.

А от оплата криптовалютою - хороший вихід для країн, які перебувають під санкціями.

Навіть Венесуела, яка має найбільші у світі запаси нафти, все частіше здійснює з використанням Tether.

А ще багато угод, які укладаються з великими знижками, укладаються через посередників, що базуються в Дубаї.

Томку деякі сировинні компанії обрали інший шлях для розрахунків за угодами, який колись також вважався екзотичним.

Інші ж виробники стали використовують так звані бартерні угоди, при яких товар обмінюється на товари, що поставляються до росії, повністю уникаючи транскордонних перевезень, кажуть джерела агенції.