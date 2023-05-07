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ПОЛІТИКА

російські сили більше не мають можливості розпочати "серйозний наступ будь-де в Україні" – Буданов

07 травня 2023, 11:30
російські сили більше не мають можливості розпочати
Фото: LIGA.net
рф намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український контрнаступ.

російські окупанти не мають потенціалу для масштабного наступу, але здатні проводити серйозні оборонні операції.

Про це повідомив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю "YahooNews".

"Станом на сьогодні росія не має ні військового, ні економічного, ні політичного потенціалу, щоб створити чергову спробу серйозного наступу будь-де в Україні", — сказав він. "Крім того, він цілком здатний вести серйозні оборонні операції, і це саме та проблема, з якою ми зараз зіткнемося", – маючи на увазі передбачуваний контрнаступ України.

Буданов вважає, що російські ракетні поставки закінчуються, майже вичерпуються. "Вони намагаються накопичити певні запаси і підготувати їх, щоб спробувати зірвати наш наступ, але правда полягає в тому, що вони звели свої запаси майже до нуля".

Буданов повідомив, що рф намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український контрнаступ. При цьому додав, що росіяни "звели свої ракетні запаси майже нанівець".

Як і міністр оборони України Олексій Резніков, Буданов відмовляється повідомити подробиці, де і коли буде ця кампанія. Але він не менш упевнений, що окупований Крим "буде звільнено, тому що наша перемога неможлива без звільнення Криму".

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