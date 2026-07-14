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Російський літак-розвідник перехопили на підльоті до Польщі

14 липня 2026, 18:32
Російський літак-розвідник перехопили на підльоті до Польщі
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
У Варшаві заявили про нову спробу рф перевірити системи ППО.
Російський літак-розвідник Іл-20 наблизився до повітряного простору Польщі над Балтійським морем. На його перехоплення оперативно підняли чергову пару винищувачів.
 
Про це повідомляє польське видання RMF24.
 
Інцидент стався у вівторок, 14 липня, після полудня приблизно за 30 кілометрів від міста Устка над Балтійським морем. За словами міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, для його перехоплення підняли винищувачі.
 
"Чергова пара наших винищувачів перехопила російський розвідувальний літак, який намагався вторгнутися в польський повітряний простір. Нехай ця подія дасть зрозуміти всім, хто намагається спотворити реальність, що росія становить безпосередню загрозу", – заявив міністр.
 
Після встановлення радіозв'язку та отримання вимоги залишити район російський екіпаж змінив курс і повернув у бік росії. Глава польського Міноборони зазначив, що це перша за тривалий час спроба російського літака наблизитися до морського кордону країни з метою розвідки систем протиповітряної оборони.

 

війна в Українівинищувачіросія окупанти

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