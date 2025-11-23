Розкрито повний текст європейських правок до "мирного плану" США

Контрпропозиція, розроблена Британією, Францією та Німеччиною.

Велика Британія, Німеччина та Франція підготували та передали США власний варіант контрпропозицій до американського "мирного плану" щодо врегулювання російсько-української війни. Документ із 28 пунктів оприлюднило агентство Reuters.

Європейська версія базується на американському проєкті, але суттєво коригує його, усуваючи найбільш спірні положення та посилюючи вигідні для України елементи.

Гарантії суверенітету та безпеки України

Європейські держави пропонують чітке підтвердження суверенітету України та укладення повної угоди про ненапад між Україною, росією та НАТО. Водночас пропонується вилучити пункт США про відмову НАТО від подальшого розширення.

Україна має отримати надійні гарантії безпеки, а чисельність її армії в мирний час пропонується обмежити 800 тисячами військових — замість 600 тисяч, запропонованих Вашингтоном.

Вступ України до НАТО залишиться залежним від консенсусу членів Альянсу, а не буде заборонений конституційно, як передбачали американські пропозиції.

Роль НАТО та США

Європейці погоджуються, що НАТО не розміщуватиме свої війська в Україні на постійній основі, однак залишають можливість присутності в іншому форматі. Окремо передбачається розміщення винищувачів НАТО в Польщі.

Безпекова гарантія США для України передбачатиме аналогію статті 5, але із застереженнями: у разі вторгнення України на територію рф гарантія буде втрачена.

Санкції, економіка та відбудова

Європейська пропозиція передбачає поступове, а не автоматичне зняття санкцій з росії — залежно від виконання угоди. Передбачається можливість повернення рф до G8 та її реінтеграції у світову економіку.

Україна отримає широкий пакет підтримки: створення Фонду розвитку, співпрацю зі США щодо модернізації газової інфраструктури, відбудову територій, інвестиції в технології та інфраструктуру. Також Київ отримає короткостроковий преференційний доступ до ринку ЄС.

російські активи залишатимуться замороженими, поки рф не компенсує збитки Україні.

Територіальні питання та умови припинення вогню

Європейці пропонують розпочати переговори щодо територій від поточної лінії зіткнення, без пропозицій про передання Криму чи інших територій росії. Україна зобов’язується не звільняти окуповані райони військовим шляхом після підписання угоди.

Після узгодження домовленостей обидві сторони не зможуть змінювати кордони силою, і порушення цього зобов’язання позбавлятиме гарантій безпеки.

Гуманітарні положення та внутрішні реформи

Пропонується створення гуманітарного комітету для обміну полоненими "всіх на всіх", повернення цивільних заручників, включно з дітьми, та реалізація програм возз’єднання сімей.

Україна має провести вибори "якнайшвидше" після укладення угоди, але без американської вимоги про вибори впродовж 100 днів.

Також Київ має ухвалити правила ЄС щодо релігійної толерантності та мовних меншин.

Контроль за виконанням угоди

Виконання домовленостей контролюватиме Рада миру, яку очолить президент США Дональд Трамп. Порушення умов передбачатиме санкції.

Після узгодження меморандуму негайно набуде чинності припинення вогню під моніторингом США.