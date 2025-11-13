Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Рубіо назвав ключову мету випробувань ядерної зброї у США

13 листопада 2025, 13:32
Рубіо назвав ключову мету випробувань ядерної зброї у США
Марко Рубіо. Фото: trend.az
США давно непокоїть, як швидко розвиває свою ядерну програму Китай, наголосив держсекретар США.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обіцяв провести випробування ядерної зброї, щоб переконатися у її безпеці.
 
Про це заявив держсекретар Марко Рубіо, йдеться на сайті Держдепартаменту США.
 
За його словами, Вашингтон хоче також випробувати засоби доставки озброєння. За словами політика, інші країни "роблять те саме".
 
"На рівні з іншими країнами, які це роблять, ми повинні переконатися, що ці штуки працюють і вони безпечні", - заявив Рубіо.
 
Він також додав, що США давно непокоїть, як швидко розвиває свою ядерну програму Китай. За його словами, Пекін демонструє "найшвидше в історії людства нарощування військового потенціалу".
