Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рубіо цього тижня відвідає Словаччину та Угорщину

10 лютого 2026, 12:47
Рубіо цього тижня відвідає Словаччину та Угорщину
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Головною темою буде регіональна безпека, військова модернізація та співпраця у сфері енергетики.

Державний секретар США Марко Рубіо здійснить візит у Словаччину та Угорщину 15–16 лютого.

Про це оголосили у Держдепі США.

До цього він 13–15 лютого перебуватиме в Німеччині, де візьме участь у 62-й Мюнхенській безпековій конференції.

У Словаччині Рубіо зустрінеться з ключовими членами уряду, щоб обговорити регіональну безпеку, двостороннє співробітництво у сфері ядерної енергетики та диверсифікацію енергопостачання, а також військову модернізацію країни та зобов'язання Словаччини перед НАТО.

В Угорщині держсекретар США планує зустрічі з провідними посадовцями для зміцнення двосторонніх та регіональних відносин. Основна увага буде приділена підтримці мирних процесів у вирішенні глобальних конфліктів та енергетичному партнерству між США та Угорщиною.

У понеділок, 9 лютого, ми також повіломляли, що віцепрезидент США Джей Ді Венс цього тижня здійснить візити до Вірменії та Азербайджану з метою закріплення домовленостей щодо будівництва торговельного транзитного коридору, узгодженого сторонами у серпні минулого року.

 

СШАУгорщинаСловаччинаМарко Рубіо

Останні матеріали

План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється