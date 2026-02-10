Рубіо цього тижня відвідає Словаччину та Угорщину

Головною темою буде регіональна безпека, військова модернізація та співпраця у сфері енергетики.

Державний секретар США Марко Рубіо здійснить візит у Словаччину та Угорщину 15–16 лютого.

Про це оголосили у Держдепі США.

До цього він 13–15 лютого перебуватиме в Німеччині, де візьме участь у 62-й Мюнхенській безпековій конференції.

У Словаччині Рубіо зустрінеться з ключовими членами уряду, щоб обговорити регіональну безпеку, двостороннє співробітництво у сфері ядерної енергетики та диверсифікацію енергопостачання, а також військову модернізацію країни та зобов'язання Словаччини перед НАТО.

В Угорщині держсекретар США планує зустрічі з провідними посадовцями для зміцнення двосторонніх та регіональних відносин. Основна увага буде приділена підтримці мирних процесів у вирішенні глобальних конфліктів та енергетичному партнерству між США та Угорщиною.

У понеділок, 9 лютого, ми також повіломляли, що віцепрезидент США Джей Ді Венс цього тижня здійснить візити до Вірменії та Азербайджану з метою закріплення домовленостей щодо будівництва торговельного транзитного коридору, узгодженого сторонами у серпні минулого року.