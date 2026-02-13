Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Рютте: росія не така сильна, як намагається показати її пропаганда

13 лютого 2026, 14:36
Рютте: росія не така сильна, як намагається показати її пропаганда
Генсек НАТО відзначає зростання єдності в Європі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував вчорашню зустріч міністрів НАТО в Брюсселі, де, за його словами, він відчув "зміну менталітету" лідерів за столом переговорів.

Про це інформує The Guardian.

"Ми роками, десятиліттями скаржилися на те, що в Європі ми недостатньо витрачаємо на оборону. Це змінилося з часів саміту в Гаазі. Зміна менталітету полягає в тому, що вчора в кімнаті ми всі відчували чітке об'єднання бачення та єдності. Європа справді активізується, Європа відіграє більш провідну роль у НАТО", — зазначив він.

Щодо України, він каже, що НАТО має продовжувати підтримувати Україну та "робити більше для України".

Генеральний секретар також зазначає, що росія зазнає "приголомшливих втрат", продовжуючи свою агресію в Україні.

"Вони хочуть, щоб ми сприймали росіян як могутнього ведмедя, але можна стверджувати, що вони просуваються по Україні з швидкістю садового равлика, тож не потрапляймо у пастку російської пропаганди", — повідомив він.

війнаНАТОМарк Рюттеросія окупанти

