Рютте згладжує конфлікт із Трампом і запевняє в єдності НАТО – Politico

09 квітня 2026, 21:09
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив на захист реакції союзників на війну з Іраном, намагаючись водночас запевнити, що єдність Альянсу не перебуває під загрозою.

Як повідомляє Politico, його заява пролунала на тлі неодноразових погроз президента США Дональда Трампа щодо можливого виходу країни з Альянсу через недостатню, на його думку, підтримку європейських партнерів у кампанії проти Ірану.

Рютте охарактеризував нещодавню зустріч із союзниками як "відверту" та визнав, що Трамп залишився розчарованим рівнем військової допомоги з боку Європи. Водночас генсек наголосив, що країни Альянсу наразі надають необхідну підтримку США.

"Союзники роблять усе, про що просять Сполучені Штати", — підкреслив він.

За словами Рютте, союзники дійсно не змогли відреагувати так швидко, як очікував Вашингтон. Частково це пояснюється тим, що вони не були заздалегідь поінформовані про масштабну повітряну кампанію проти Тегерана.

Він зазначив, що після початку операції країни-члени були змушені діяти в прискореному режимі: деякі з них навіть закривали цивільні аеропорти, щоб забезпечити роботу американських літаків-заправників.

Генсек також додав, що зараз усі члени Альянсу шукають можливості для підтримки безпеки судноплавства, зокрема для забезпечення відкритості Ормузької протоки.

Попри напруженість у відносинах, Рютте підкреслив, що НАТО залишається єдиним у відповіді на сучасні виклики.

російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється