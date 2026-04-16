Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

СБУ та Сили безпілотних систем знищили ворожі ешелони з пальним під Луганськом

16 квітня 2026, 18:11
Скриншот з відео
Ці ресурси російська армія хотіла використати для забезпечення військової техніки.
СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з бійцями 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ знищили російські ешелони з пальним під Луганськом.
 
Про це повідомила пресслужба СБУ.
 
Спецслужба встановила, що на залізничних станціях поблизу Луганська ворог накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки.
 
Коли цілі підтвердили і передали координати підрозділам Сил безпілотних систем, тоді відбулася атака на ці об’єкти. Застосували при цьому дрони FP-2 компанії "Fire Point".
 
"У результаті ураження знищено цистерни з нафтопродуктами, а також суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт", – додала СБУ.

 

СБУвійна в Україніросія окупанти

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється