СБУ та Сили безпілотних систем знищили ворожі ешелони з пальним під Луганськом
16 квітня 2026, 18:11
Скриншот з відео
Ці ресурси російська армія хотіла використати для забезпечення військової техніки.
СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з бійцями 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ знищили російські ешелони з пальним під Луганськом.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Спецслужба встановила, що на залізничних станціях поблизу Луганська ворог накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки.
Коли цілі підтвердили і передали координати підрозділам Сил безпілотних систем, тоді відбулася атака на ці об’єкти. Застосували при цьому дрони FP-2 компанії "Fire Point".
"У результаті ураження знищено цистерни з нафтопродуктами, а також суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт", – додала СБУ.