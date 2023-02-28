СБУ викрила у столиці схему продажу персональних даних українців

Для пошуку клієнтів зловмисники використовували Telegram-канали, а оплату отримували на криптогаманці.

В Києві викрили зловмисників, які створили спеціалізовану платформу продажу персональних даних українців.



Про це повідомляє СБУ.

На своїй платформі зловмисники зливали паспортні дані, номери телефонів та номери автомобілів.

"Для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували підписку на відповідні інтернет-ресурси. Ділки пропонували придбати абонемент на місяць вартістю до 200 доларів", - пише пресслужба.

Для пошуку клієнтів зловмисники використовували Telegram-канали, а оплату отримували на криптогаманці. Серед замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони.

Організатором схеми виявився підприємець з Черкас, який придбав серверне обладнання для збору та обробки персональних даних.



"До незаконної діяльності він залучив двох мешканців столиці, які допомагали йому зі створенням і адмініструванням онлайн-сервісів. Під час обшуків за адресами проживання зловмисників виявлено комп’ютерне обладнання та інші речові докази злочину", - відзначає СБУ.