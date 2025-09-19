Секретар РНБО попереджає про масовані атаки рф дронами та ракетами

Ці наміри, за його словами, свідчать про те, що кремль не має серйозного наміру завершувати війну проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що росія намагається збільшити кількість повітряних атак по Україні до тисячі на добу.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

Ці наміри, за його словами, свідчать про те, що кремль не має серйозного наміру завершувати війну проти України.

На тлі того, що рф масовано атакує і ракетами, і дронами-камікадзе, Умєров наголосив, що Україна потребує більше систем ППО і дронів-перехоплювачів.

Утім, секретар РНБО запевнив, що ворог наразі не досяг жодної стратегічної мети на фронті. Наразі там, за його словами, ситуація стабілізована.

"Наша стратегія — не дозволити їм маневрувати. Навіть якщо їхні медіа стверджують, що росіяни просуваються — їх зупинено: на північному напрямку, у Сумській області, у Запорізькій області та в районі Покровська", — сказав Умєров.