Сенат США підтримав законопроєкт про припинення шатдауну

11 листопада 2025, 08:07
Фото: Укрінформ
епер законопроєкт має розглянути Палата представників.
Сенат США схвалив компроміс, який покладе край найтривалішому припиненню роботи уряду в історії США. Т
 
Про це пише Reuters.
 
За законопроєкт віддали 60 голосів (проти 40) — це майже всі республіканці палати та вісім демократів, які марно намагалися прив'язати державне фінансування до субсидій на охорону здоров'я, термін дії яких закінчується наприкінці року. Хоча розгляд цього питання домовилися перенести на грудень.
 
Голосування стало можливим після того, як група з цих восьми демократів-центристів досягла угоди з лідерами Республіканської партії Сенату та Білим домом.
 
Документ відновить фінансування федеральних агентств, припинене ще 1 жовтня, і зупинить кампанію президента Дональда Трампа щодо скорочення чисельності федеральних працівників, запобігаючи будь-яким звільненням до 30 січня.
 
Далі угода надійде до Палати представників, контрольованої республіканцями, де спікер Майк Джонсон заявив, що хотів би ухвалити його вже в 12 жовтня та надіслати Трампу на підпис. Трамп назвав угоду про відновлення роботи уряду "дуже хорошою".
 
Угода продовжить фінансування до 30 січня. У цей період федеральний уряд працюватиме із державним боргом в розмірі 38 трильйонів доларів та річним дефіцитом приблизно на 1,8 трильйона доларів.

 

