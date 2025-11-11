Сенат США підтримав законопроєкт про припинення шатдауну

епер законопроєкт має розглянути Палата представників.

Сенат США схвалив компроміс, який покладе край найтривалішому припиненню роботи уряду в історії США. Т

За законопроєкт віддали 60 голосів (проти 40) — це майже всі республіканці палати та вісім демократів, які марно намагалися прив'язати державне фінансування до субсидій на охорону здоров'я, термін дії яких закінчується наприкінці року. Хоча розгляд цього питання домовилися перенести на грудень.

Голосування стало можливим після того, як група з цих восьми демократів-центристів досягла угоди з лідерами Республіканської партії Сенату та Білим домом.