Сенатор США порівняв риторику Трампа з "умиротворенням" Гітлера

Американський сенатор-демократ Марк Ворнер різко розкритикував запропонований президентом США Дональдом Трампом мирний план щодо України.

Політик назвав цю ініціативу "історично поганою угодою" та провів історичні паралелі з Другою світовою.

Ворнер наголосив, що документ фактично передбачає "повну капітуляцію України" і може стати аналогом відомої спроби умиротворення Невілла Чемберлена, який у 1938 році поступився вимогам Адольфа Гітлера перед початком Другої світової війни.

Сенатор зазначив, що початкова версія плану миру була "розроблена винятково з урахуванням позиції росії". Натомість інтересами України знехтували. Попри заяви адміністрації Трампа про внесення змін, Ворнер наголосив, що президент "знову змінює свою думку" щодо того, чи є документ остаточним.

"Зрештою, ми всі хочемо миру, але не такого миру, який винагороджує главу кремля путіна", — підкреслив він.