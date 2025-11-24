Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сенатор США порівняв риторику Трампа з "умиротворенням" Гітлера

24 листопада 2025, 11:35
Сенатор США порівняв риторику Трампа з
Фото: Укрінформ
Американський політик назвав мирну пропозицію "повною капітуляцією України".
Американський сенатор-демократ Марк Ворнер різко розкритикував запропонований президентом США Дональдом Трампом мирний план щодо України.
 
Про це він сказав в ефірі Fox News.
 
Політик назвав цю ініціативу "історично поганою угодою" та провів історичні паралелі з Другою світовою.
 
Ворнер наголосив, що документ фактично передбачає "повну капітуляцію України" і може стати аналогом відомої спроби умиротворення Невілла Чемберлена, який у 1938 році поступився вимогам Адольфа Гітлера перед початком Другої світової війни.
 
Сенатор зазначив, що початкова версія плану миру була "розроблена винятково з урахуванням позиції росії". Натомість інтересами України знехтували. Попри заяви адміністрації Трампа про внесення змін, Ворнер наголосив, що президент "знову змінює свою думку" щодо того, чи є документ остаточним.
 
"Зрештою, ми всі хочемо миру, але не такого миру, який винагороджує главу кремля путіна", — підкреслив він.

 

СШАСенат СШАвійна в Україніросія окупанти

