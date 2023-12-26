Сербія з нового року дозволить в’їзд авто з косовськими номерами
Про це Управління з питань Косова й Метохії написало на сайті.
"Дозвіл на в’їзд автомобілів із косовськими номерами в Сербію був ухвалений виключно з практичних міркувань, щоб сприяти свободі руху людей", - заявив керівник Управління з питань Косова й Метохії (Косово) Петар Петкович.
Він додав, що рішення не може тлумачитись як визнання односторонньо проголошеної незалежності так званого Косова.
За словами Петковича, уряд Сербії не перетнув червоних ліній у питанні збереження територіальної цілісності і суверенітету країни.
"Уряд окремо ухвалив обов’язкове рішення не перетинати такі червоні лінії в усіх переговорах стосовно статусу Косова", - додав керівник управління.
Раніше в Косово заявили, що Сербія готувала анексію північних районів.