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Сербія з нового року дозволить в’їзд авто з косовськими номерами

26 грудня 2023, 20:05
Сербія з нового року дозволить в’їзд авто з косовськими номерами
Фото: "Радіо Свобода"
Сьогодні влада Сербії схвалила рішення дозволити в’їзд машин із реєстраційними номерами частково визнаного Косова вже з 1 січня 2024 року.

Про це Управління з питань Косова й Метохії написало на сайті

"Дозвіл на в’їзд автомобілів із косовськими номерами в Сербію був ухвалений виключно з практичних міркувань, щоб сприяти свободі руху людей", - заявив керівник Управління з питань Косова й Метохії (Косово) Петар Петкович.

Він додав, що рішення не може тлумачитись як визнання односторонньо проголошеної незалежності так званого Косова.

За словами Петковича, уряд Сербії не перетнув червоних ліній у питанні збереження територіальної цілісності і суверенітету країни.

"Уряд окремо ухвалив обов’язкове рішення не перетинати такі червоні лінії в усіх переговорах стосовно статусу Косова", - додав керівник управління.

Раніше в Косово заявили, що Сербія готувала анексію північних районів.

 

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