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ПОЛІТИКА

Серія провалів глави Пентагону викликала тривогу в Конгресі — WSJ

03 серпня 2025, 17:24
Серія провалів глави Пентагону викликала тривогу в Конгресі — WSJ
джерело Instagram Pete Hegseth
Ситуація загострилася після звільнення трьох старших помічників, які користувалися довірою в Білому домі

Серія управлінських помилок міністра оборони США Піта Геґсета спричинила внутрішні конфлікти у Пентагоні та викликала занепокоєння серед республіканців у Конгресі щодо його здатності ефективно керувати оборонним відомством.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами нинішніх і колишніх співробітників Міноборони США, основною проблемою Геґсета є відсутність управлінського досвіду на чолі такого масштабного відомства, як Пентагон.

Ситуація загострилася після звільнення трьох старших помічників, які користувалися довірою в Білому домі. Геґсет також мав конфлікти з високопоставленими генералами, що ще більше підірвало довіру до його керівництва.

"Якщо подивитися на загальну плинність кадрів і відсутність послідовності в управлінні, то, на мою думку, це тривожний сигнал", — прокоментував сенатор-республіканець Том Тілліс.

Попри це, джерела видання зазначають, що Геґсет не перебуває під реальною загрозою звільнення — його підтримує президент Дональд Трамп, зокрема через успішні удари США по іранських ядерних об'єктах.

Однак низка інцидентів серйозно зашкодила його репутації:

  • витік секретної розвідінформації щодо операції проти Ірану,
  • скандал із месенджером Signal,
  • непоінформованість Трампа про призупинення допомоги Україні,
  • блокування просування генерала Дугласа Сімса,
  • і загальні проблеми з формуванням військового бюджету.

Водночас деякі республіканці залишаються на боці Геґсета. Наприклад, сенатор Марквейн Маллін заявив: "Я вважаю, що міністр Геґсет зробив чудову роботу… Якщо йому потрібно заповнити вакансію — він це зробить".

Журналісти також повідомляють, що Геґсет неформально обговорював можливість балотуватися в губернатори Теннессі у 2026 році, що може додатково впливати на його поведінку у відомстві.

СШАКонгрес СШАПентагонПіт Геґсет

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