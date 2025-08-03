Серія провалів глави Пентагону викликала тривогу в Конгресі — WSJ

Ситуація загострилася після звільнення трьох старших помічників, які користувалися довірою в Білому домі

Серія управлінських помилок міністра оборони США Піта Геґсета спричинила внутрішні конфлікти у Пентагоні та викликала занепокоєння серед республіканців у Конгресі щодо його здатності ефективно керувати оборонним відомством.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами нинішніх і колишніх співробітників Міноборони США, основною проблемою Геґсета є відсутність управлінського досвіду на чолі такого масштабного відомства, як Пентагон.

Ситуація загострилася після звільнення трьох старших помічників, які користувалися довірою в Білому домі. Геґсет також мав конфлікти з високопоставленими генералами, що ще більше підірвало довіру до його керівництва.

"Якщо подивитися на загальну плинність кадрів і відсутність послідовності в управлінні, то, на мою думку, це тривожний сигнал", — прокоментував сенатор-республіканець Том Тілліс.

Попри це, джерела видання зазначають, що Геґсет не перебуває під реальною загрозою звільнення — його підтримує президент Дональд Трамп, зокрема через успішні удари США по іранських ядерних об'єктах.

Однак низка інцидентів серйозно зашкодила його репутації:

витік секретної розвідінформації щодо операції проти Ірану,

скандал із месенджером Signal,

непоінформованість Трампа про призупинення допомоги Україні,

блокування просування генерала Дугласа Сімса,

і загальні проблеми з формуванням військового бюджету.

Водночас деякі республіканці залишаються на боці Геґсета. Наприклад, сенатор Марквейн Маллін заявив: "Я вважаю, що міністр Геґсет зробив чудову роботу… Якщо йому потрібно заповнити вакансію — він це зробить".

Журналісти також повідомляють, що Геґсет неформально обговорював можливість балотуватися в губернатори Теннессі у 2026 році, що може додатково впливати на його поведінку у відомстві.