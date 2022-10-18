Що таке оскома на зубах і як її позбутися

Таке неприємне відчуття, як оскома на зубах , властиво багатьом людям. Патологія проявляється підвищеною чутливістю молярів, що обумовлюється характером їжі та стоматологічними порушеннями. За відсутності своєчасного лікування деструктивний процес може посилюватись і призвести до серйозних наслідків.

Попередити появу оскомини можуть грамотні профілактичні заходи щодо збереження здоров'я зубів. Перші тривожні симптоми вказують людині на необхідність відвідування стоматологічної клініки. Проходити огляд у стоматолога важливо і за відсутності явних причин для занепокоєння – регулярна діагностика допоможе виявити та усунути захворювання на ранніх стадіях.

Причини появи оскоми на зубах

З'являється оскома на зубах через пошкодження чи стирання дентального покриття – емалі. Неякісний гігієнічний догляд за ротовою порожниною, помилки в харчуванні та прийом деяких медичних препаратів здатні викликати мікротріщини на поверхні жорсткої зубної тканини. Через мікроскопічні отвори всередину дентальних канальців проникають харчові кислоти, викликаючи неприємні відчуття та стають передумовами у розвитку недугів.

Результатом можуть стати:

осередки запалень та карієсу;

руйнування емалі у вигляді тріщин та сколів;

почуття притупленого болю під час їжі;

складності у жуванні

Розвиватися оскома зубів може і на тлі інших патологій ротової порожнини – гінгівіту, серйозної стертості та ерозії емалі, захворювань слинних залоз, зубного каменю та нальоту. Ефект підвищеної чутливості молярів не вважається самостійною хворобою, але здатна негативно позначитися на самопочутті людини. За відсутності лікарського втручання дискомфортні відчуття посилюються, реакція на кислі напої та продукти торкається язика, хворобливість з'являється за будь-якого механічного впливу.

Лікування оскоми на зубах у домашніх умовах

Попередити розвиток гіперестезії допоможуть регулярні та грамотно підібрані процедури гігієни. Важливо своєчасно дбати про відвідування стоматолога, стежити за здоров'ям ясен, видаляти наліт. Зберегти жорстку структуру емалі покликані регулярні заходи щодо її ремінералізації. Але разом із профілактикою слід знати, як проявляється оскома і що робити у цих випадках.

Позбутися підвищеної чутливості зубів допоможуть такі заходи:

полоскання ротової порожнини після їжі;

зниження вживання кислої їжі та напоїв;

зміна щітки на аналог з м'якшою щетиною;

відмова від відбілюючих паст, що містять абразивні речовини.

Виникнення оскоми - це сигнал до термінового візиту в стоматологічний кабінет. Неприємне почуття в роті можна прибрати, вдавшись до ополіскування содовим розчином. Після чого необхідно обов'язково відвідати спеціаліста для детальної діагностики та пошуку причин патології.

Професійний позбуток від оскоми

Головні питання при появі оскомини на зубах – що робити і наскільки це небезпечно. В умовах клініки пацієнту проводять комплексне обстеження – стоматолог аналізує стан зубів, дентину та ясен. Звернення до лікаря за перших симптомів допоможе попередити подальші руйнівні процеси. І позбавить людину необхідності проходити тривалу складну терапію.

Стоматологічне втручання передбачає:

пломбування каріозних порожнин;

видалення з поверхні дентину каменю та нальоту;

ремінералізацію ослабленої емалі;

лікування ясен.

Усі процедури здійснюються з використанням найновішого обладнання, інструментів та матеріалів. Популярною технікою відновлення дентину є застосування капп – накладок, в яких міститься гель із вмістом фтору або кальцію. Капи легкі у домашньому використанні, людині достатньо одягати їх перед сном і залишати на ніч.

Ознаки хвороби оскоми вказують на можливі помилки у харчуванні та гігієні. Відкладення візиту до фахівця може стати причиною втрати моляра та вимагати встановлення протеза. Тому важливо звернутися за допомогою у найкоротший термін – і після проходження лікарських процедур порадитися зі стоматологом з приводу правильного підбору пасти та щітки.