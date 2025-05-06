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ПОЛІТИКА

Сі Цзіньпін закликає ЄС до глибшої співпраці на тлі глобальної торговельної напруги

06 травня 2025, 13:13
Сі Цзіньпін закликає ЄС до глибшої співпраці на тлі глобальної торговельної напруги
Фото: з вільного доступу
Заява прозвучала з нагоди 50-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та ЄС.

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що його країна готова співпрацювати з лідерами Європейського Союзу для розширення взаємної відкритості та належного врегулювання суперечностей.

Про це він заявив у вівторок, 6 травня, цитує агентство Reuters.

Заява прозвучала з нагоди 50-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та ЄС на тлі зусиль щодо покращення відносин в умовах глобальної торговельної нестабільності, спричиненої масштабними митами США.

Сі не згадав Сполучені Штати у своїй промові, однак Пекін активно намагається зміцнити економічні та політичні зв’язки з Європою, щоб пом’якшити наслідки запроваджених президентом Дональдом Трампом мит на більшість китайського експорту до США.

"Здорові, стабільні відносини між Китаєм і ЄС сприяють взаємним досягненням і слугують маяком для світу", – сказав Сі.

Він також закликав ЄС спільно відстоювати справедливість і протидіяти односторонньому тиску, назвавши відносини між Китаєм і ЄС одними з найвпливовіших у світі.

Китай, за його словами, буде радий візитам президента Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у зручний час для проведення переговорів.

Як заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, упродовж цього року Китай і ЄС проведуть низку високорівневих діалогів щодо стратегії, економіки і торгівлі, зеленого розвитку та цифровізації.

"В умовах сучасних викликів обидві сторони погоджуються, що зміцнення діалогу та співпраці між Китаєм і Європою має велике значення", – додав він.

Протягом останніх місяців ЄС і Китай активізували контакти. В середині квітня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав країну, а нещодавно комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович провів переговори зі своїми китайськими колегами. На липень заплановано зустріч ЄС-Китай на високому рівні.

КитайДональд ТрампмитаСі ЦзіньпінЄвросоюз

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