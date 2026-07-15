Сікорський попередив про можливу провокацію рф з використанням українських дронів

Головний польський дипломат зазначив, що путін може вдатися до таких провокацій, оскільки "він у відчаї й програє".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що росія може використати українські безпілотники для атаки на одну з країн НАТО або навіть на власну територію, щоб створити привід для ескалації.

Про це передає Polsat News.

"путін навіть сказав приблизно місяць тому: якщо на нас нападе держава НАТО, ми дамо відповідь. Тому ми підозрюємо, що він може підготувати українські дрони й використати їх для атаки на країну НАТО або на саму росію, а потім відповісти на такий напад", – сказав Сікорський під час дискусії в Президентській бібліотеці та музеї Рональда Рейгана в Лос-Анджелесі.

За його словами, це саме той сценарій, який кремль може розглядати, оскільки путін "перебуває у відчаї та програє".

Видання нагадало, що на початку липня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі місяці можуть стати критичними з огляду на можливі російські провокації проти країн Балтії або Польщі.

Того ж дня Сікорський під час брифінгу звернувся безпосередньо до путіна.

"Такі режими завжди діють подібним чином. Нагадаю про Гливицьку провокацію 1939 року, коли співробітники Абверу, переодягнені у польських військових, захопили радіостанцію на території тодішнього Райху. Наше послання путіну таке: ми знаємо, що ви плануєте. Не робіть цього", – сказав він.