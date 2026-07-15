Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сікорський попередив про можливу провокацію рф з використанням українських дронів

15 липня 2026, 11:35
Сікорський попередив про можливу провокацію рф з використанням українських дронів
Радослав Сікорський. Фото: fakt.pl
Головний польський дипломат зазначив, що путін може вдатися до таких провокацій, оскільки "він у відчаї й програє".
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що росія може використати українські безпілотники для атаки на одну з країн НАТО або навіть на власну територію, щоб створити привід для ескалації.
 
Про це передає Polsat News. 
 
"путін навіть сказав приблизно місяць тому: якщо на нас нападе держава НАТО, ми дамо відповідь. Тому ми підозрюємо, що він може підготувати українські дрони й використати їх для атаки на країну НАТО або на саму росію, а потім відповісти на такий напад", – сказав Сікорський під час дискусії в Президентській бібліотеці та музеї Рональда Рейгана в Лос-Анджелесі. 
 
За його словами, це саме той сценарій, який кремль може розглядати, оскільки путін "перебуває у відчаї та програє".
 
Видання нагадало, що на початку липня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі місяці можуть стати критичними з огляду на можливі російські провокації проти країн Балтії або Польщі.
 
Того ж дня Сікорський під час брифінгу звернувся безпосередньо до путіна.
 
"Такі режими завжди діють подібним чином. Нагадаю про Гливицьку провокацію 1939 року, коли співробітники Абверу, переодягнені у польських військових, захопили радіостанцію на території тодішнього Райху. Наше послання путіну таке: ми знаємо, що ви плануєте. Не робіть цього", – сказав він.
СікорськийПольщавійна в Україні

Останні матеріали

Європа демонструє силу в Україні. В іранському питанні її стратегічна автономія дає збій – New York Times
Політика
Європа демонструє силу в Україні. В іранському питанні її стратегічна автономія дає збій – New York Times
Переклад iPress – 15 липня 2026, 16:24
ФСБ знову дістає стару брехню про бен Ладена. Навіщо російські спецслужби прирівнюють себе до ЦРУ – Андрєй Солдатов й Іріна Бороган
Політика
ФСБ знову дістає стару брехню про бен Ладена. Навіщо російські спецслужби прирівнюють себе до ЦРУ – Андрєй Солдатов й Іріна Бороган
Переклад iPress – 15 липня 2026, 13:24
Зашморг дефіциту. Паливна війна України проти нафтопереробки та логістики росії – Дональд Гілл
Cуспільство
Зашморг дефіциту. Паливна війна України проти нафтопереробки та логістики росії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 липня 2026, 10:43
Лицемірство Рубіо краще за нігілізм Трампа. Чому подвійні стандарти все ж підтримують міжнародне право – Андреас Клут
Політика
Лицемірство Рубіо краще за нігілізм Трампа. Чому подвійні стандарти все ж підтримують міжнародне право – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 липня 2026, 14:48
путін був взірцем для Сі. Тепер він – молодший партнер – Wall Street Journal
Політика
путін був взірцем для Сі. Тепер він – молодший партнер – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 липня 2026, 12:29
Диспетчерська фронту: пальне, ракети та кабінетна рокіровка. Тижневий огляд – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Диспетчерська фронту: пальне, ракети та кабінетна рокіровка. Тижневий огляд – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 липня 2026, 08:28
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Політика
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Переклад iPress – 13 липня 2026, 14:27
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Політика
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2026, 12:50
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється