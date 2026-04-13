Сіярто, який працював на росіян, зник з публічного простору після поразки Орбана
13 квітня 2026, 13:13
Останній допис у Facebook був близько 16 години у неділю із закликом до прихильників "Фідес" проголосувати.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зник з публічного простору після парламентських виборів, на яких вже колишній прем'єр Віктор Орбан зазнав поразки.
Про це повідомляє 444.hu.
Журналісти зазначають, що глава МЗС Угорщини не був поруч з Орбаном під час його публічного визнання поразки. Крім того, Сіярто вже понад 16 годин не проявляє активності у соцмережах. Останній допис угорського міністра у Facebook з'явився близько 16:00 у неділю, 12 квітня. Тоді він закликав прихильників партії "Фідес" взяти участь у голосуванні.
Раніше того ж дня глава МЗС опублікував фото з дружиною після голосування на виборах.
Відсутність Сійярто на тлі важливих політичних подій викликала обговорення у медіа та серед спостерігачів.
Нагадаємо, що лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який перемагає на виборах в Угорщині, закликав президента країни Тамаша Шуйока якнайшвидше надати йому мандат на формування уряду та після цього піти у відставку.