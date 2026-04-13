Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сіярто, який працював на росіян, зник з публічного простору після поразки Орбана

13 квітня 2026, 13:13
Фото: afp.com
Останній допис у Facebook був близько 16 години у неділю із закликом до прихильників "Фідес" проголосувати.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зник з публічного простору після парламентських виборів, на яких вже колишній прем'єр Віктор Орбан зазнав поразки.
 
Про це повідомляє 444.hu.
 
Журналісти зазначають, що глава МЗС Угорщини не був поруч з Орбаном під час його публічного визнання поразки. Крім того, Сіярто вже понад 16 годин не проявляє активності у соцмережах. Останній допис угорського міністра у Facebook з'явився близько 16:00 у неділю, 12 квітня. Тоді він закликав прихильників партії "Фідес" взяти участь у голосуванні.
 
Раніше того ж дня глава МЗС опублікував фото з дружиною після голосування на виборах.
 
Відсутність Сійярто на тлі важливих політичних подій викликала обговорення у медіа та серед спостерігачів.
 
Нагадаємо, що лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який перемагає на виборах в Угорщині, закликав президента країни Тамаша Шуйока якнайшвидше надати йому мандат на формування уряду та після цього піти у відставку.

 

вибориУгорщинавійна в Українісіярто

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється