КНДР наростила можливості для виробництва ядерної зброї – МАГАТЕ

15 квітня 2026, 14:07
КНДР наростила можливості для виробництва ядерної зброї – МАГАТЕ
На ядерних об'єктах Північної Кореї посилилася активність.
Північна Корея останнім часом, ймовірно, значно наростила свої можливості з виробництва ядерної зброї.
 
Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Reuters.
 
Виступаючи в Сеулі, Гроссі підтвердив стрімке зростання активності на п'ятимегаватному реакторі, переробному блоці, легководному реакторі та інших об'єктах північнокорейського ядерного комплексу в Йонбені.
 
"Усе це вказує на дуже серйозне зростання потенціалу КНДР у виробництві ядерної зброї", – зазначив глава МАГАТЕ.
 
Гроссі додав, що ядерні можливості Північної Кореї оцінюються в кілька десятків боєголовок. За його словами, МАГАТЕ зафіксувало будівництво нового об'єкта, схожого на цехи зі збагачення урану в Йонбені й аналіз зовнішніх ознак свідчить про значне розширення потужностей зі збагачення.
 
Супутникові знімки, зроблені у квітні, підтверджують оцінку МАГАТЕ, заявляє Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). Знімки вказують на завершення будівництва ймовірного заводу зі збагачення урану, здатного виробляти збройовий матеріал.

 

Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
