КНДР наростила можливості для виробництва ядерної зброї – МАГАТЕ
15 квітня 2026, 14:07
На ядерних об'єктах Північної Кореї посилилася активність.
Північна Корея останнім часом, ймовірно, значно наростила свої можливості з виробництва ядерної зброї.
Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Reuters.
Виступаючи в Сеулі, Гроссі підтвердив стрімке зростання активності на п'ятимегаватному реакторі, переробному блоці, легководному реакторі та інших об'єктах північнокорейського ядерного комплексу в Йонбені.
"Усе це вказує на дуже серйозне зростання потенціалу КНДР у виробництві ядерної зброї", – зазначив глава МАГАТЕ.
Гроссі додав, що ядерні можливості Північної Кореї оцінюються в кілька десятків боєголовок. За його словами, МАГАТЕ зафіксувало будівництво нового об'єкта, схожого на цехи зі збагачення урану в Йонбені й аналіз зовнішніх ознак свідчить про значне розширення потужностей зі збагачення.
Супутникові знімки, зроблені у квітні, підтверджують оцінку МАГАТЕ, заявляє Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). Знімки вказують на завершення будівництва ймовірного заводу зі збагачення урану, здатного виробляти збройовий матеріал.