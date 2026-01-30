Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Словаччина опинилася під розслідуванням Єврокоміісї через маніпуляції з офісом інформаторів

30 січня 2026, 21:33
Фото: news.yahoo.com
Уряд Фіцо хоче замінити цей орган іншим і призначати керівництво політичним шляхом.
Єврокомісія почала розслідування проти Словаччини через плани влади ліквідувати офіс захисту інформаторів. У Брюсселі вважають, що дії уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо можуть порушувати законодавство Євросоюзу.
 
Про це пише Politico.
 
Єврокомісія розкритикувала намір словацької влади скасувати чинний незалежний орган і замінити його новою інституцією, керівництво якої призначатимуть політичним шляхом. У Комісії заявили, що такі зміни суперечать правилам ЄС. Рішення Брюсселя ухвалили на тлі тиску з боку європейських парламентарів і громадських організацій, які закликали ЄС відреагувати на демонтаж незалежних інституцій у Словаччині та підозри щодо зловживань із коштами ЄС, зокрема, в аграрному секторі.
 
Голова словацького офісу захисту інформаторів Зузана Длугошова заявила, що неодноразово попереджала уряд про невідповідність таких планів праву ЄС.
 
"Якби експертні зауваження врахували, Словаччина могла б уникнути процедури порушення. Водночас ми вважаємо, що цей процес може сприяти професійній і змістовній дискусії щодо того, як має бути належно вибудуваний захист інформаторів у Словаччині", — сказала вона.
 
Єврокомісія дала Братиславі місяць для відповіді на зауваження. У разі відсутності переконливих пояснень Брюссель може перейти до наступних етапів процедури, які потенційно передбачають обмеження фінансування з бюджету ЄС.

 

