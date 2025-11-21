Словацький прем'єр Фіцо підтримав "мирний план" Трампа

За його словами, "мирний план" є для України гіршим, ніж Стамбульські домовленості 2022 року.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив підтримку так званому "мирному плану" адміністрації Дональда Трампа щодо України, водночас зазначивши, що угода виявиться вигідною для росії.

Про це повідомляє Novinky.

Під час спілкування з журналістами Фіцо назвав план "грандіозним матеріалом" і додав, що "в межах того незначного впливу, який Словаччина має в ЄС, я буду підтримувати цю угоду".

Водночас премʼєр підкреслив: "Якщо ця угода буде підписана, росія вийде з неї абсолютним переможцем", і вона зміцнить москву морально та економічно.

За його словами, "мирний план" є для України гіршим, ніж Стамбульські домовленості 2022 року, проте може дати шанс на негайне припинення вогню з обох боків фронту. Фіцо також розкритикував "нульову" зовнішню політику ЄС, зазначивши, що угода передбачає інвестування 100 млрд євро на відновлення України без попередніх консультацій з державами-членами.

Президент США Дональд Трамп дав Україні час до 27 листопада, щоб погодитися на запропонований американською стороною план. У п’ятницю президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців, заявивши, що країна стоїть перед складним вибором і ризикує або втратити гідність, або ключового партнера.