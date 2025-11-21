Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Словацький прем'єр Фіцо підтримав "мирний план" Трампа

21 листопада 2025, 22:00
Словацький прем'єр Фіцо підтримав
Фото: news.yahoo.com
За його словами, "мирний план" є для України гіршим, ніж Стамбульські домовленості 2022 року.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив підтримку так званому "мирному плану" адміністрації Дональда Трампа щодо України, водночас зазначивши, що угода виявиться вигідною для росії.

Про це повідомляє Novinky.

Під час спілкування з журналістами Фіцо назвав план "грандіозним матеріалом" і додав, що "в межах того незначного впливу, який Словаччина має в ЄС, я буду підтримувати цю угоду".

Водночас премʼєр підкреслив: "Якщо ця угода буде підписана, росія вийде з неї абсолютним переможцем", і вона зміцнить москву морально та економічно.

За його словами, "мирний план" є для України гіршим, ніж Стамбульські домовленості 2022 року, проте може дати шанс на негайне припинення вогню з обох боків фронту. Фіцо також розкритикував "нульову" зовнішню політику ЄС, зазначивши, що угода передбачає інвестування 100 млрд євро на відновлення України без попередніх консультацій з державами-членами.

Президент США Дональд Трамп дав Україні час до 27 листопада, щоб погодитися на запропонований американською стороною план. У п’ятницю президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців, заявивши, що країна стоїть перед складним вибором і ризикує або втратити гідність, або ключового партнера.

Дональд ТрампСловаччинаРоберт Фіцомирний план

Останні матеріали

російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 08:57
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли
Політика
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли "посланці миру" до Києва
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 16:49
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати
Політика
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати "скільки потрібно" Байдена – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється