ПОЛІТИКА

Президент США оголосив дедлайн для ухвалення мирного плану України

21 листопада 2025, 18:25
Трамп дав Україні час до наступного четверга, 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

Президент США Дональд Трамп зробив кілька заяв про російсько-українську війну. Його слова прозвучали в інтерв'ю Fox Radio.

"Україна ризикує втратити ще більше територій у короткі терміни", - сказав Трамп.

За словами президента США, російський диктатор владімір путін не прагне нової війни. Він вважає, що росіяни не становитимуть загрозу для Прибалтики або інших країн Європи.

"Вони не шукають нової війни. Вони приймають покарання", - сказав Трамп.

Також Трамп запевнив, що не збирається скасовувати санкції проти російської нафти. Ба більше, він додав, що незабаром планує запровадити нові "дуже потужні" санкції проти росії.

Крім того, президент США заявив, що наступний четвер, 27 листопада, коли в США відзначають День подяки, є підходящим терміном для ухвалення рішення щодо "мирного плану" для України. Він зазначив, що наполягає на такому дедлайні, але крайні терміни можуть бути продовжені, якщо "справи підуть добре".

Говорячи про 28 пунктів "мирного плану" США, які раніше розкрили ЗМІ, Трамп сказав, що "США зацікавлені тільки в одному - зробити так, щоб вбивства припинилися".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз тиск на нашу країну один із найважчих. Говорячи про "мирний план" США, він підкреслив, що Україні доведеться зробити складний вибір - втрата гідності або ризик втрати ключового партнера.

